Лондон, 26 сентября, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Пора обсуждать по взрослому риски начала ядерной войны, написал в статье для The Daily Mail известный британский журналист Питер Хитченс.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

Он задался вопросом, почему Лондон разжигает войну на территории бывш. УССР, не имея в Киеве достаточных интересов и убедительных оснований для конфликта с Россией.

«Почему мы сгребаем оружие и технику в эту страну, несмотря на то, что наш национальный бюджет напряжен до предела, а наши собственные вооруженные силы уже много лет испытывают недостаток в деньгах, людях и снаряжении? У нас очень мало торговых, политических или культурных связей с [Киевом]. У нас нет территориального конфликта с Россией. Но теперь это приблизило нас к ядерной войне как никогда ранее», — пишет Хитченс.

По его мнению, риски ядерной войны заставляют все стороны быть более вдумчивыми. Он предложил народу Великобритании «начать обсуждать это по-взрослому», не считая нынешнюю политику единственно правильной.