Мелитополь, Бывш. УССР, , 09:56 — REGNUM В центре города Мелитополя Запорожской области прогремел взрыв. Об этом 26 сентября сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём телеграм-канале.

Мелитополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

«В Мелитополе громко! В центре города прозвучал взрыв», — написал он в своём сообщении.

Также Рогов пообещал позднее уточнить подробности произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что над Новой Каховкой прогремело шесть взрывов, в городе сработала система противовоздушной обороны.