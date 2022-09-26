Мелитополь, 26 сентября, 2022, 09:56 — ИА Регнум. В центре города Мелитополя Запорожской области прогремел взрыв. Об этом 26 сентября сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём телеграм-канале.

Александр Полегенько ИА REGNUM Мелитополь

«В Мелитополе громко! В центре города прозвучал взрыв», — написал он в своём сообщении.

Также Рогов пообещал позднее уточнить подробности произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что над Новой Каховкой прогремело шесть взрывов, в городе сработала система противовоздушной обороны.