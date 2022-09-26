Томск, 26 сентября, 2022, 09:54 — ИА Регнум. В Томске перед судом предстанет бывший старший ревизор коммерческого отдела Кузбасского агентства фирменного транспортного обслуживания. Её обвиняют в получении взятки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления СКР.

sajinka2 Взятка

По данным следствия, в январе 2018 года на станции Белый Яр она предложила директору компании решить вопрос о штрафе за разницу между фактическим весом загруженного пиломатериалом двух вагонов и указанной в накладной, не составляя акт. Стороны пришли к согласию, а ревизор получила взятку в размере 30 тыс. рублей.

«Преступление было выявлено сотрудниками ОЭБиПК Томского линейного отдела МВД России. Вину в совершённом преступлении фигурантка признала в полном объёме», — отметили в управлении.

Расследование уголовного дела к настоящему времени завершено, материалы направлены в суд.

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