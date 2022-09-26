Москва, 26 сентября, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов направил обращение в Минюст РФ и Федеральную нотариальную палату с просьбой организовать выездную работу нотариусов.

Duma.gov.ru Ярослав Нилов

Депутат отметил, что в период наиболее активной фазы частичной мобилизации, призванные граждане не успевают оформить доверенность на право управления своим имуществом или завещание. Сейчас нотариальные палаты работают до последнего клиента и пускают призывников без очереди, но этого недостаточно, пояснил он.

«Возможно, необходимо оперативно открыть нотариальные мини-конторы в пунктах сбора мобилизованных, в учебках, а также обеспечить выездную работу нотариусов. Это особенно важно с учетом того, что на освобождённых территориях, где проходят референдумы, аккредитованных в России нотариусов пока просто нет. Направляю соответствующее обращение в Минюст и в Федеральную нотариальную палату», — отметил Нилов в своём телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Госдуму был внесён законопроект о мерах государственной поддержки граждан России, призванных на военную службу по мобилизации.