Липецк, 26 сентября 2022, 09:52 — REGNUM Аэропорт Липецка не сможет отправлять и принимать рейсы до 4 октября, об этом сообщила пресс-служба Росавиации 26 сентября.
Режим временного ограничения полётов для липецкого аэропорта продлён решением Росавиации. Также закрытыми останутся аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Геленджика, Воронежа, Краснодара, Курска, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Как сообщало ИА REGNUM, режим временного ограничяения для 11 российских аэропортов действует с 24 февраля. Остальные аэропорты работают в обычном режиме.