Липецк, 26 сентября, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Аэропорт Липецка не сможет отправлять и принимать рейсы до 4 октября, об этом сообщила пресс-служба Росавиации 26 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт

Режим временного ограничения полётов для липецкого аэропорта продлён решением Росавиации. Также закрытыми останутся аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Геленджика, Воронежа, Краснодара, Курска, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Как сообщало ИА REGNUM, режим временного ограничяения для 11 российских аэропортов действует с 24 февраля. Остальные аэропорты работают в обычном режиме.