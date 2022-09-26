Хайкоу, Китай, 26 сентября, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Китайское научно-исследовательское судно Explorer 2 и пилотируемый подводный аппарат «Шэньхай Юнши» («Глубоководный воин») вернулись в город Санья провинции Хайнань на юге Китая, после того, как они успешно завершили наблюдение за глубоководной геологией и ходовые испытания китайского оборудования в Южно-Китайском море, сообщает 25 сентября агентство Синьхуа.

Oosif.ru Батискаф Цзяолун

С помощью пилотируемого подводного аппарата «Шэньхай Юнши» с глубиной погружения 4500 метров в ходе морских испытаний были завершены и получены важные проектные данные о системе подводной швартовки на типичном участке глубоководной скважины в районе континентального склона. Здесь расположено первое в Китае глубоководное газовое месторождение примерно в 150 километрах от острова Хайнань.

Глубоководная скважина была самым сложным участком для эксплуатации. Она служит важным источником чистой энергии для порта свободной торговли Хайнань и района Большого залива Гуандун — Гонконг — Макао.

В общей сложности 60 научно-исследовательских сотрудников отправились из Саньи на Хайнань для выполнения научно-исследовательских задач в рамках глубоководных исследований и морских испытаний оборудования, который был организован Хайнаньским Инновационным центром глубоководных технологий, Хайнаньским университетом и Китайским университетом нефти. В походе приняли участие еще 14 институтов, включая Китайский университет наук о земле. Это было второе совместное плавание, проведенное Хайнаньским инновационным центром глубоководных технологий в 2022 году.