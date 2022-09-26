Сеул, , 09:51 — REGNUM Темпы роста индекса потребительских цен в Южной Корее будет сохраняться на уровне 5-6% в течение длительного промежутка времени. Об этом, как сообщает Yonhap News, заявил управляющий Банком Кореи Ли Чхан Ён.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Данное заявление он сделал 26 сентября на заседании парламентского комитета по стратегии и финансам.

По его словам, ослабление южнокорейской воны по отношению к доллару может стать дополнительным фактором роста индекса потребительских цен.

Напомним, что в июле индекс потребительских цен Южной Кореи достиг 24-летнего максимума на фоне снижения мировых цен на нефть.

Ли Чхан Ён добавил, что несмотря на усиление внешних условий, в текущем и следующем годах Южной Корее удасться сохранить профицит текущего платежного баланса.