Сеул, 26 сентября, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Темпы роста индекса потребительских цен в Южной Корее будет сохраняться на уровне 5-6% в течение длительного промежутка времени. Об этом, как сообщает Yonhap News, заявил управляющий Банком Кореи Ли Чхан Ён.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Данное заявление он сделал 26 сентября на заседании парламентского комитета по стратегии и финансам.

По его словам, ослабление южнокорейской воны по отношению к доллару может стать дополнительным фактором роста индекса потребительских цен.

Напомним, что в июле индекс потребительских цен Южной Кореи достиг 24-летнего максимума на фоне снижения мировых цен на нефть.

Ли Чхан Ён добавил, что несмотря на усиление внешних условий, в текущем и следующем годах Южной Корее удасться сохранить профицит текущего платежного баланса.