Банк Кореи предупредил о высокой инфляции в течение длительного времени
Сеул, 26 сентября, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Темпы роста индекса потребительских цен в Южной Корее будет сохраняться на уровне 5-6% в течение длительного промежутка времени. Об этом, как сообщает Yonhap News, заявил управляющий Банком Кореи Ли Чхан Ён.
Данное заявление он сделал 26 сентября на заседании парламентского комитета по стратегии и финансам.
По его словам, ослабление южнокорейской воны по отношению к доллару может стать дополнительным фактором роста индекса потребительских цен.
Напомним, что в июле индекс потребительских цен Южной Кореи достиг 24-летнего максимума на фоне снижения мировых цен на нефть.
Ли Чхан Ён добавил, что несмотря на усиление внешних условий, в текущем и следующем годах Южной Корее удасться сохранить профицит текущего платежного баланса.