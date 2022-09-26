Барнаул, 26 сентября, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Индекс промпроизводства в Алтайском крае за восемь месяцев 2022 года составил 101,2%, сообщил 26 сентября министр промышленности и энергетики региона Вячеслав Химочка, его слова цитирует телеграм-канал правительства региона.

Олег Кугаев ИА REGNUM Алтайский край

По официальным данным статистики индекс промышленного производства по итогам восьми месяцев текущего года в Алтайском крае достиг 101,2% (+0,2 процентных пункта к январю-августу). В добыче полезных ископаемых индекс составил 100,4%, в обрабатывающих производствах — 101,1%, в энергетике — 103,2%.

Наибольшая динамика сохраняется в следующих видах деятельности: производство одежды (154,9%), производство прочих транспортных средств и оборудования (124,9%), производство автотранспортных средств (116,7%) производство электрического оборудования (114,3%).

По-прежнему ниже уровня прошлого года остаются производство кокса (95,1%), металлургическое производство (94,2%) и производство резиновых и пластмассовых изделий (79,4%).

Как сообщало ИА REGNUM, за семь месяцев 2022 года этот показатель составил 101%.

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