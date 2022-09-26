Курск, 26 сентября, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Аэропорт Курска останется закрытым, режим временного ограничения полётов продлён решением Росавиации от 26 сентября. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт

Ограничения на полёты для курского аэропорта продлены до 03:45 мск 4 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, аэропорт Курска не отправляет и не принимает самолёты с 24 февраля. Также временное ограничение на полёты действует для аэропортов ещё десяти российских городов.