Париж, , 09:48 — REGNUM Французская полиция применила слезоточивый газ и использовала тактику борьбы с беспорядками, чтобы помешать сотням протестующих подойти к посольству Ирана в Париже, как передает агентство France-Presse.

Французская полиция Randy Colas

В воскресенье 23 сентября протестующие собрались второй день подряд, чтобы выразить возмущение смертью иранки Махсы Амини после ее задержания иранской полицией нравов и продемонстрировать солидарность с протестами, вспыхнувшими в Иране.

Протест начался мирно на площади Трокадеро. Некоторые демонстранты скандировали «Смерть Исламской Республике» и лозунги против верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.

Однако когда протестующие попытались пройти к расположенному неподалеку посольству Ирана, полиция преградила им путь. Чтобы разогнать толпу, полицейским пришлось применить слезоточивый газ.

«Я чувствую себя неважно. Это была катастрофа», — сказал журналистам AFP один из участников акции, попросивший не называть его имени, оправляясь от последствий применения слезоточивого газа.

Применение слезоточивого газа возмутило активистов, и без того возмущенных тем, что президент Франции Эммануэль Макрон на прошлой неделе пожал руку президенту Ирана Ибрахимом Раиси в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих иранцев в Париже, пытаясь защитить посольство Исламской Республики. Тем временем @EmmanuelMacron пожимает руку иранскому президенту-убийце», — написала в соцсети иранская журналистка и активистка по защите прав женщин Масих Алинеджад, живущая в изгнании в США.

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