Рим, 26 сентября, 2022, 09:47 — ИА Регнум. «Начни делать необходимое, затем возможное, и внезапно увидишь, что уже делаешь невозможное» — этой фразой святого Франциска лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони 26 сентября описала итоги парламентских выборов.

Quirinale.it Джорджа Мелони

На выборах 2018 года ее партия получила 4,35% голосов, на данных выборах (подсчет почти завершён) — 26,23%.

Волеизъявление избирателей очевидно, править Италией будут правые, пост премьер-министра, согласно коалиционному договору, займет лидер самой популярной из партий коалиции (то есть она сама), добавила Мелони.

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Как сообщалось ранее, победу на выборах одержали правоцентристские партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони. Они набрали около 44% голосов. Предполагается, что решение о формировании правого правительства будет принято по итогам встречи лидеров правых партий с президентом страны Серджо Маттареллой 26 сентября.