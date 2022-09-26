Сеул, , 09:47 — REGNUM Разработчики PUBG Mobile представили новую античит-систему (систему защиты от мошенников), которая, по их утверждениям, сможет вдвое сократить в игре количество читеров. Об этом 26 сентября сообщает портал GamesRadar.

Постер игры PlayerUnknown’s Battlegrounds

Система называется Fog of War («Дым войны»), студия Krafton отметила, что её разработка является «первой в своём роде» в истории видеоигр. В компании пояснили, что в основе системы лежит принцип ограничения информации, которую получает устройство геймера.

Благодаря ему игровые мошенники, которые используют ПО, позволяющее получить «рентгеновское зрение» или «прозрачные» стены, теряют преимущества. Krafton также заявила, что там, где ограниченно использовалась упомянутая система, количество читеров сократилось «более чем на 50%», и до 62% «в ключевых регионах».

Напомним, релиз PUBG Mobile состоялся 19 марта 2018 года. Разработкой игры, помимо Krafton, занимаются компании LightSpeed & Quantum, VNG Games и HotCool Games.

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