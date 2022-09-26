Париж, 26 сентября, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Председатель Национального собрания Франции Яэль Браун-Пиве намерена принять один миллион посетителей в 2027 году, сообщает Le Parisien.

Richard Ying et Tangui Morlier Зал заседаний парламента Франции

Яэль Браун-Пиве хотела бы, чтобы Ассамблея была более открытой для публики. Французский политик заявила, что хочет принимать миллион посетителей в год к 2027 году.

«Национальная ассамблея принимает 150 000 посетителей в год. В Бундестаге [в Германии] ежегодно бывает 2,3 миллиона человек. Если бы мне удалось принять миллион посетителей в год в 2027 году, я бы сделала большой шаг вперед», — пояснила председатель Национальной ассамблеи.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Франции Элизабет Борн отказывается «комментировать демократический выбор итальянского народа».

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