Уфа, , 09:47 — REGNUM Проводы граждан, призванных на военную службу по частичной мобилизации, состоялись в Башкирии. Об этом 26 сентября сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Обращение Владимира Путина и частичная мобилизация в России — все новости»

Сообщается, что мужчины из нескольких районов и городов отправились к местам прохождения боевого слаживания. Защитников Отечества провожали многочисленные родственники и друзья.

Отмечается, что в Белебее воинов напутствовал председатель госсобрания Башкирии Константин Толкачев.

«На вашу долю выпала непростая, но вместе с тем почетная миссия. Уверен, вы будете достойны подвигов своих дедов и прадедов. Вам предстоит защищать Отечество с оружием в руках. Хочу поблагодарить вас за эту вашу готовность, за ваш патриотизм. Служите достойно. Помните, что за вашими плечами самая большая и сильная страна в мире, крепкий и надежный тыл. Ждем вас в скором времени домой с Победой живыми и здоровыми!» — приводит пресс-служба его слова.

Ранее ИА REGNUM сообщал о том, что в селе Кармаскалы Башкирии торжественно проводили мобилизованных и добровольцев из Архангельского и Кармаскалинского районов.

Читайте также: «Работайте, братья!» В Башкирии торжественно проводили мобилизованных