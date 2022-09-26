Луганск, 26 сентября, 2022, 09:45 — ИА Регнум. В Луганской Народной Республике 26 сентября работают 598 выездных комиссий по голосованию на референдуме. Об этом сообщила журналистам глава Центризбиркома ЛНР Елена Кравченко.

Lišiak Референдум

Она рассказала, что сегодня на территории республики работают 598 выездных комиссий, на которых можно отдать свой голос вне помещений.

Как сообщало ИА REGNUM, Киев выпустил по территории ЛНР более 60 ракет за три дня референдума.