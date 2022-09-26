Стокгольм, , 09:46 — REGNUM Сегодня, 26 сентября, новый созыв риксдага Швеции изберет членов президиума, которые возглавят администрацию легислатуры на ближайшие четыре года. Новостной портал Omni опубликовал имена кандидатов на руководящие посты.

Здание риксдага в Стокгольме (сс) Ankara

На должность тальмана номинирован Андреас Норлен (Умеренные). Его кандидатуру поддерживают все партии.

На должность первого вице-тальман номинирован кандидат от Социал-демократов Кеннет Форслунд. Его назначение, скорее всего, произойдет, поскольку правый блок заявил о своем нейтралитете, и в процессе голосования он нажмет не желтую кнопку, то есть воздержится.

На должность второго вице-тальмана номинирована Юлия Крунлид (Шведские демократы). Противоречивое назначение, но она будет избрана, поскольку правый блок (большинство в 176 голосов) ее поддержит.

На должность третьего вице-тальмана Центристы выдвинули кандидатуру Щерстин Лундгрен. Левые, в свою очередь, выдвинули кандидатуру Лотты Йонссон Форнарве. Победивший на выборах правый блок уже заявил, что по этой позиции также занимает нейтралитет и воздержится при голосовании, то есть третьим заместителем Норлена будет один из кандидатов от левого блока.

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