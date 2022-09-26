В Швеции назвали имена кандидатов в президиум риксдага
Стокгольм, 26 сентября, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Сегодня, 26 сентября, новый созыв риксдага Швеции изберет членов президиума, которые возглавят администрацию легислатуры на ближайшие четыре года. Новостной портал Omni опубликовал имена кандидатов на руководящие посты.
На должность тальмана номинирован Андреас Норлен (Умеренные). Его кандидатуру поддерживают все партии.
На должность первого вице-тальман номинирован кандидат от Социал-демократов Кеннет Форслунд. Его назначение, скорее всего, произойдет, поскольку правый блок заявил о своем нейтралитете, и в процессе голосования он нажмет не желтую кнопку, то есть воздержится.
На должность второго вице-тальмана номинирована Юлия Крунлид (Шведские демократы). Противоречивое назначение, но она будет избрана, поскольку правый блок (большинство в 176 голосов) ее поддержит.
На должность третьего вице-тальмана Центристы выдвинули кандидатуру Щерстин Лундгрен. Левые, в свою очередь, выдвинули кандидатуру Лотты Йонссон Форнарве. Победивший на выборах правый блок уже заявил, что по этой позиции также занимает нейтралитет и воздержится при голосовании, то есть третьим заместителем Норлена будет один из кандидатов от левого блока.