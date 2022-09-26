Томск, , 09:42 — REGNUM Член Совета Федерации от Томской области Владимир Кравченко работает в группе международных наблюдателей в ЛНР. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Референдум в ЛНР Администрация Томской области

В качестве наблюдателя он посетил избирательные участки в Стаханове, Краснодоне и Луганске. По его словам, настроение участников референдума однозначное — скорейшее воссоединение с Россией.

«Работая здесь, понимаешь — это общее мнение граждан, проживающих на освобожденных территориях», — отметил сенатор.

Несмотря на обстрелы и угрозы со стороны киевского режима, местные жители приходят голосовать семьями.