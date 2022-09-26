Воронеж, 26 сентября, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Международный аэропорт «Воронеж» останется закрытым до 4 октября, решение принято Росавиацией. Об этом 26 сентября сообщила пресс-служба ведомства.

Марина Каширская ИА REGNUM Международный аэропорт «Воронеж»

Режим временного ограничения полётов, действующий с 24 февраля, в очередной раз продлён для воронежского аэропорта — 03:45 мск 4 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, ограничение на полёты распространяется на 11 аэропортов юга и центра России. Помимо воронежского аэропорта, ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.