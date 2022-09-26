Белгород, 26 сентября, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Все общеобразовательные школы двух приграничных районов Белгородской области с 26 сентября перешли на дистанционный формат работы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Пустующий класс

Речь идёт о Валуйском и Шебекинском городских округах. Детские сады в этих муниципалитетах будут работать в формате дежурных групп. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, решение продиктовано безопасностью и пока принято сроком на одну неделю.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 сентября на онлайн-обучение уже перевели четыре шебекинские сельские школы. Муниципалитеты регулярно подвергаются обстрелу со стороны ВСУ.