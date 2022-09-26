Канберра, 26 сентября, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз назвал утечку данных оператора Optus «огромным тревожным звонком» для австралийского бизнеса. 26 сентября в эфире радиостанции 4BC, он отметил, что что федеральное правительство страны рассматривает реформы, обязывающие компании, пострадавшим от кибератак, информировать финансовые учреждения о скомпрометированных данных.

Australian Labor Party Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз

«Это огромный тревожный сигнал для корпоративного сектора с точки зрения защиты данных, которые есть у компаний … И мы также хотим убедиться, что мы изменим некоторые положения законов о конфиденциальности, чтобы, если люди попались на это, банки могли узнать об этом, чтобы они могли защитить своих клиентов», — сказал Альбаниз.

Напомним, что речь идет примерно о девяти миллионов клиентов оператора Optus, чьи данные попали в руки хакеров.

Журналисты отмечают, что вечером 26 сентября премьер-министр страны Энтони Альбаниз вылетит в Токио на государственные похороны бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, убитого в июле.