Чита, , 09:40 — REGNUM Мобилизованные граждане и добровольцы продолжают прибывать в военные комиссариаты в Забайкальском крае, информирует 26 сентября телеграм-канал Минобороны РФ.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Большинство граждан прибывают в военные комиссариаты для уточнения документов воинского учета самостоятельно, не дожидаясь повесток. В военкоматы прибывают и офицеры запаса, в том числе, имеющие боевой опыт. Они не получили повестки, но самостоятельно, руководствуясь чувством долга, уточняют потребность в их учетной специальности.

«Я полностью готов и уверен в себе. Пришел добровольно, да и товарищи мои ушли тоже добровольно. Жду нашей Победы!» — рассказал житель Читы Андрей.

Отмобилизованные граждане в составе команд прибывают на пункты приема личного состава, которые развернуты в Читинском, Дровянинском и Борзинском местных гарнизонах. Здесь граждане обеспечиваются военной формой одежды, продовольственным имуществом и средствами защиты.

На базе воинских частей ВВО пройдет дополнительная подготовка призванного из запаса личного состава.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что в Забайкалье уже 22 сентября приступили к выполнению задач по частичной мобилизации, ранее известил заместитель губернатора региона Александр Костенко.

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