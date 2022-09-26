Усть-Ивановка, , 09:39 — REGNUM Больницу специализированного типа в селе Усть-Ивановка в Приамурье самовольно покинул психически нездоровый пациент. Мужчине 56 лет, он уехал в неизвестном направлении, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Побег через окно Цитата из видео на сайте МВД по Бурятии

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Известно, что амурчанин нуждается в медицинской помощи и может представлять опасность для других людей. Предполагается, что он уехать попутными автомобилями в Белогорск, Сервышево или Сиваки.

Жителей региона просят откликнуться, если они встречали этого мужчину. Среди его примет — тёмные волосы, высокий рост и худощавое телосложение.

Как сообщалоИА REGNUM, из психоневрологического интерната в Удмуртии в июле сбежали три пациента. У мужчин психические расстройства, они были недееспособны.