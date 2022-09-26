Луганск, 26 сентября, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Более 60 ракет выпустили националисты по территории Луганской Народной Республики за три дня проведения референдума, сообщили 26 сентября в МИД ЛНР.

Артиллерия ВСУ

Глава внешнеполитического ведомства республики Владислав Дейнего рассказал, что за три дня референдума по населённым пунктам ЛНР с киевской стороны прилетело 62 ракеты HIMARS американского производства.

Как сообщало ИА REGNUM, ракеты боевиков попали в избирательный участок в Рубежном.