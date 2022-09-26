Донецк, 26 сентября, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку, сообщили 26 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 08:52 (совпадает с мск) — н. п. Орловка — н. п. Макеевка (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм; 08:55 — н. п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский район): выпущено 5 снарядов калибром 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее киевские каратели совершили обстрел Донецка и посёлка Гольмовский.

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