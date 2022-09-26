Чебоксары, , 09:38 — REGNUM В Чувашии в рамках проходящей частичной мобилизации выявлены «моменты и инциденты», когда отдельные должностные лица «проявляют, я бы так сказал, не должным образом внимательность». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM , об этом заявил 26 сентября на планёрке в правительстве глава Чувашии Олег Николаев, взяв на личный контроль все жалобы на незаконный призыв.

Олег Николаев Cap.ru

Открывая обсуждение в правительстве, руководитель республики дал оценку ходу частичной мобилизации, отметив необходимость слаженной работы с учётом масштабности процессов.

«Требует очень слаженной работы, но самое главное — серьёзной концентрации каждого на своём месте. Как обычно бывает в таких масштабных процессах, и в том числе связанной с определённой «новизной» в кавычках, есть моменты и инциденты, когда, к сожалению, должностные лица на территориях отдельных муниципалитетов проявляют, я бы так сказал, не должным образом внимательность. Поэтому мной принято решение взять на личный контроль все поступающие жалоб», — заявил Олег Николаев.

Он попросил руководителя своей администрации Вячеслава Борисова и министра информационной политики Кристину Майнину совместно с главами муниципальных образований регистрировать «все инциденты, жалобы», рассматривать их «в кратчайшие сроки», и разбираться, насколько «они обоснованы» и как действуют на местах должностные лица:

«К сожалению, пока здесь есть над чем поработать. Поэтому давайте оперативно реагировать и некоторые процессы гасить на корню».

Напомним, что на горячую линию 122 в рамках частичной мобилизации поступило 2 тыс. звонков от жителей Чувашии, большинство из которых касается условий призыва. Олег Николаев отмечал, что среди них есть и жалобы на незаконный призыв, которые рассматриваются индивидуально.

Как сообщало ИА REGNUM , в Чувашии отменили запрет военнообязанным покидать пределы населённых пунктов, где они проживают, но при этом свои поездки они должны согласовывать с военкоматом.

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