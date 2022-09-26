Самара, , 09:39 — REGNUM Центр содействия жителям, которые были ошибочно призваны на службу в нарушение указа президента Российской Федерации о частичной мобилизации, открылся в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба народного фронта по региону.

Медкомиссия в военкомате Александр Полегенько © ИА REGNUM

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Сообщается, что кроме этого, данный центр развернут и для решения проблем организации быта мобилизованных.

Отмечается, что по этим вопросам можно обращаться по адресу г. Самара, Волжский проспект, 19. Телефон 242−01−42.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что подобные центры развернуты во всех регионах России.

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