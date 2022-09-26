Москва, , 09:38 — REGNUM В Московском метрополитене выпустили новые тематические проездные билеты «Единый» к 10-летнему юбилею Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО), сообщается на портале мэра столицы.

Новая Москва Www.mos.ru

Тираж юбилейных проездных билетов составил 200 тысяч экземпляров на одну и две поездки. Билеты уже можно приобрести во всех кассах и автоматах столичного метрополитена.

Отмечается, что городской транспорт в Новой Москве становится удобнее. В частности, запущен сервис «По пути». Открыт крупнейший в Европе электробусный парк «Красная Пахра».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году численность населения Новой Москвы выросла на 65 тыс. человек и достигла 630 тыс. человек.

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