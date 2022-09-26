Рим, , 09:37 — REGNUM Явка избирателей на досрочных парламентских выборах в Италии составила 63,91%, сообщили в МВД страны 26 сентября.

Италия Иван Шилов © ИА REGNUM

Это почти на 10% меньше, чем на предыдущих выборах (в 2018 году), тогда явка составила 72,93%.

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Как сообщалось ранее, победу на выборах одержали правоцентристские партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони. Они набрали около 44% голосов. Предполагается, что решение о формировании правого правительства будет принято по итогам встречи лидеров правых партий с президентом страны Серджо Маттареллой 26 сентября.