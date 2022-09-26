Канберра, , 09:44 — REGNUM Новое социологическое исследование показало, что все больше взрослых жителей Австралии возвращаются в родительские дома, поскольку рост стоимости жизни на континенте продолжается из-за высокой инфляции, в результате чего люди не могут жить самостоятельно. Об этом 26 сентября сообщил телеканал Nine News.

Австралия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно опросу 1058 респондентов, проведенному представителями Finder, за последний год 13% австралийцев либо вернулись домой к своими родителям, либо приняли своего ребенка в отчий дом. Журналисты пишут, что на национальном уровне речи идет 858 000 домохозяйств по всей Австралии.

5% респондентов собирались съехать от родителей, и 4% наоборот собирались переехать к ним.

Из тех, кто вернулся домой или принял к себе своих взрослых детей, 36% сделали это, чтобы помочь с уходом за престарелыми родителями или маленькими детьми.