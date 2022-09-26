Санкт-Петербург, 26 сентября, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Правительство Санкт-Петербурга опровергло фальшивую информацию о том, что в городе якобы ввели ограничения на выезд для военнообязанных.

Дарья Драй ИА REGNUM Невский проспект

После начала призыва по частичной мобилизации в Сети начали распространять многочисленные фейки. Под удар попал и Петербург. Некоторые пользователи стали распространять ложное «постановление» Смольного о «введении ограничений на выезд» из Северной столицы.

Фальшивка содержит слова о том, что покинуть город подлежащие призыву по частичной мобилизации граждане могут, если у них есть разрешение от военного комиссариата. В Смольном эту информацию назвали фейком.

Напомним, что в Петербурге во главе с Бегловым начала работать призывная комиссия по мобилизации. В городе запустили чат-бот Telegram, с помощью которого можно получить ответы на вопросы по мобилизации.