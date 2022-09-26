Стокгольм, 26 сентября, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Политолог Линн Мурдстам считает, что объявление Умеренными, Шведскими демократами, Христианскими демократами и Либералами о выдвижении кандидатуры Андреаса Норлена на пост тальмана риксдага Швеции является сигналом того, что правые партии начали сотрудничество. Об этом она заявила 26 сентября в студии телеканала SVT.

(сс) sbamueller Риксдаг

«Вы можете интерпретировать это как то, что сотрудничество началось. Это довольно четкий сигнал о том, что им удается разговаривать друг с другом», — считает политолог.

По словам Мурдстам, многое указывает на то, что Андреас Норлен будет переизбран.

«Весьма вероятно. Пост тальмана также является вопросом доверия, а он как раз пользуется большим доверием в риксдаге», — добавила эксперт.

Напомним, что выборы тальмана в риксдаге состоятся сегодня, 26 сентября.