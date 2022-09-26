Пермь, 26 сентября, 2022, 09:32 — ИА Регнум. В Пермском крае продолжается голосование на референдумах по вопросу вхождения Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации. Его проведут во всех территориях региона, сообщили в Избирательной комиссии Пермского края.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Голосование проходит в Перми на стационарном участке по ул. Монастрыской в общественном центре «Энергия». Помимо Перми 26 сентября голосование организовано в Березниках, Соликамске, Лысьве, Чусовом, Горнозаводске, части Пермского муниципального округа, где проживают представители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Также выездное голосование в Чердыни и Красновишерске.

«В остальных муниципалитетах желающие смогли поучаствовать в референдуме 23–25 сентября. Таким образом, зарубежные избирательные комиссии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей охватят все территории Прикамья», — сказали в крайизбиркоме.

Участвующие в голосовании выражают уверенность в том, что станут гражданами России. Люди отмечают, что долгие годы ждали этого события.

Напомним, референдум о вхождении Донбасса и освобожденных территорий [б. УССР] проводится с 23 по 27 сентября.