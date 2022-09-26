Стокгольм, 26 сентября, 2022, 09:34 — ИА Регнум. В своем комментарии телеканалу SVT представитель Шведских демократов по правовой политике Тубиас Андерссон заявил, что распределение руководящих должностей в комитетах риксдага Швеции является «большим успехом» его партии после парламентских выборов.

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Ранее Умеренные, Шведские демократы, Христианские демократы и Либералы объявили, что все четыре правые партии согласны, чтобы тальманом риксдага оставался Андреас Норлен. Затем было решено, что восемь из шестнадцати должностей, которые есть у правого блока, должны перейти к Шведским демократам. Умеренным, в свою очередь, отводится четыре позиции, а Христианским демократами и Либералам — по две.

По словам Тубиаса Андерссона, должности, которые получили Шведские демократы, включают в себя четыре должности председателя комитетов и четыре должностей первых заместителей председателей комитетов. В каких комитетах Шведские демократы принимают эстафетную палочку председателя, позже решат сами члены риксдага.

Напомним, что выборы в Швеции состоялись 11 сентября.