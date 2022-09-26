Киев, , 09:40 — REGNUM Боксёр с территории б. УССР, чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBA Super, WBO, IBF и IBO Александр Усик раскритиковал деление людей по языковому признаку. Об этом сообщает 26 сентября «Чемпионат».

Книги на русском языке Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он отметил, что в его государстве должен быть один-единственный язык, однако совсем другое дело, как люди разговаривают у себя дома. Некоторые, услышав русскую речь, отвечают на мове: «Я вас не розумию».

«Нельзя этого делать. Эти колебания с языками делаются специально. Насильно мил не будешь», — сказал боксёр.

Усик призвал усилить «здравое объединение» и не кричать, кто сколько сделал. По его словам, печально, что происходящие события ничему не учат некоторых людей.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе в бою за чемпионское звание Усик победил британца Энтони Джошуа.

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