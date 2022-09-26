Донецк, , 09:31 — REGNUM Видеозапись выездного голосования на референдуме по вопросу о воссоединении с Россией во 2-м батальоне 123-го мобилизационного полка Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР), который ведёт уничтожение киевских боевиков на Запорожском направлении, обнародовала 26 сентября пресс-служба НМ ДНР в своём телеграм-канале.

Ополчение ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как выездная бригада для голосования на референдуме едет в названное подразделение НМ ДНР, как бойцы заполняют бюллетени и кладут их в специально предназначенные для этого опечатанные и опломбированные ёмкости.

«Невзирая на то, что бойцы 123 полка мобилизационного резерва находятся далеко от дома, на запорожском направлении, к ним прибыла комиссия для проведения голосования. Каждый из участвующих с трепетом ждал этого события долгие годы и наконец-то это свершилось!», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что регион в течение ближайшего времени рассчитывает воссоединиться с Российской Федерацией.