Донецк, 26 сентября, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Киевские войска совершили обстрел Макеевки и Донецка. Об этом 26 сентября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

В 8:52 зафиксирована атака с позиций в Орловке по Кировскому району Макеевки, выпущено три снаряда калибра 155 мм.

В 8:55 из Красногоровки обстреляли Петровский район Донецка, выпустив пять снарядов калибра 152 мм.