Стокгольм, 26 сентября, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Уходящая в отставку премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон отмечает в письменном заявлении, что она приветствует выдвижение победившим ее на выборах правым блоком Андреаса Норлена на пост тальмана риксдага. Об этом она написала в редакцию новостной службы TT.

Socialdemokraterna. se Магдалена Андерссон

«Я приветствую выдвижение Умеренными Андреаса Норлена на пост тальмана риксдага. Андреас Норлен хорошо управлял полученным доверием в течение последних четырех лет и был хорошим тальманом риксдага Швеции», — написала Андерссон.

Напомним, что ранее шведские СМИ писали о внутренней борьбе в правом блоке, который сейчас формирует правительство. Как сообщалось, пост тальмана хотели получить Шведские демократы, однако, по всей видимости, оппозиция договорилась оставить нынешнего тальмана Норлена, поскольку он доказал свою профессиональность и беспристрастность.