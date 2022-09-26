Астана, 26 сентября, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Большой миграционный поток граждан России в Казахстан вызван тем, что страны являются соседями и имеют протяжённую (7591 км) сухопутную границ. Об этом 26 сентября заявил журналистам и. о. председателя Комитета миграции МВД Аслан Аталыков.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Казахстан

«Нельзя забывать и о транзитном потенциале Казахстана для граждан России. Возможность использования россиянами воздушной гавани Казахстана для релокации является одной из причин потока иммигрантов», — сказал Аталыков.

Он сообщил, что только в течение последних дней из Казахстана выехали 40 тыс. граждан РФ. Они отправлялись в Узбекистан и Киргизию. Казахстанскими аэропортами воспользовались 6 тыс. жителей России.

Аталыков также сообщил, что с 1 по 24 сентября в Казахстане запросили вид на жительство 896 иностранцев, из которых 115 — являются российскими гражданами.