Бухарест, , 09:30 — REGNUM В районе одного из крупнейших лесных заповедников Фэгет неподалёку от города Клуж-Напока на северо-западе Румынии была обнаружена неразорвавшаяся бомба времен Второй мировой войны. Об этом 26 сентября сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Лес Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По предварительным данным, 100-килограммовый снаряд нашли местные грибники. Бомба находилась в непосредственной близости от туристических дорог и базы лесничества. Как утверждают эксперты, боеприпас находился в земле с 1944-го года.

Опасная находка была вывезена на военный полигон в Трансильвании и уничтожена.

Напомним, за последнюю неделю в Румынии было обезврежено около 10 снарядов 1939–1945 гг.