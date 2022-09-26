Стокгольм, 26 сентября, 2022, 09:31 — ИА Регнум. 25 сентября Умеренные, Шведские демократы, Христианские демократы и Либералы выдвинули единого кандидата на пост тальмана риксдага Швеции. Им станет действующий спикер Андреас Норлен (Умеренные). Об этом говорится в совместном пресс-релизе партий.

(сс) Ankara Здание риксдага в Стокгольме

«За время своего пребывания на посту тальмана Норлен показал, что обладает необходимыми личными качествами и квалификацией, которых требует это назначение», — говорится в пресс-релизе.

На пост второго заместителя тальмана была номинирована депутат от Шведских демократов Юлия Крунлид.

Напомним, что выборы тальмана в риксдаге состоятся сегодня, 26 сентября.