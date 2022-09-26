Пекин, , 09:27 — REGNUM Третий китайский авианосец, получивший название «Фуцзянь», стал еще на шаг ближе к вводу в эксплуатацию, поскольку начались его швартовные испытания, что является важным шагом для проверки возможностей его систем, сообщает газета China Daily.

Китайский авианосец Israeldefense.co.il

Авианосец, который был представлен в середине июня в порту Шанхая, «проходит швартовные испытания» в соответствии с планами, говорится в видео Центрального телевидения Китая, опубликованном вечером 23 сентября. В нем кратко рассказывается о развитии Военно-морского флота Народно-освободительной армии Китая за последнее десятилетие.

Задача швартовных испытаний в основном заключается в проверке того, достигает ли механическое и электрическое оборудование авианосца заданных эксплуатационных характеристик, которые включают десятки тысяч единиц бортового оборудования и систем, сказал ветеран-исследователь ВМС НОАК, пожелавший остаться неназванным.

По словам исследователя, после завершения швартовных испытаний авианосец пройдет ходовые испытания, чтобы всесторонне проверить его общие возможности и конкретное оборудование.

Авианосец «Фуцзянь» является вторым авианосцем китайской разработки после «Шаньдуна» и будет обладать большей боевой способностью, чем два его предшественника, «Шаньдун» и «Ляонин», поскольку корабль будет использовать электромагнитную катапульту для запуска самолетов с неподвижным крылом, сообщили в ВМС НОАК.