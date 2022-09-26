Кяхта, Бурятия, , 09:27 — REGNUM В Бурятии выявлено несколько фактов мобилизации тех, кого не должны были призывать. Об этом рассказал глава республики Алексей Цыденов по итогам встречи с мобилизованными, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Глава Бурятии Алексей Цыденов встретился с мобилизованными Цитата из видео в телеграмм-канале Алексея Цыденова

«Среди них студент и многодетные отцы. По каждому случаю проведут проверку. Ребята отправятся домой», — отметил он.

Кроме того, по его словам, многие просят помочь узаконить отношения с гражданскими супругами. Сегодня, 26 сентября, во все подразделения выехали представили ЗАГС.

Как сообщало ИА REGNUM, обязательный срок пребывания в зоне проведения специальной военной операции не определён и зависит от сложившейся обстановки и стоящих перед подразделениями задач.

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