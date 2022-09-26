Кяхта, Бурятия, 26 сентября, 2022, 09:27 — ИА Регнум. В Бурятии выявлено несколько фактов мобилизации тех, кого не должны были призывать. Об этом рассказал глава республики Алексей Цыденов по итогам встречи с мобилизованными, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из видео в телеграмм-канале Алексея Цыденова Глава Бурятии Алексей Цыденов встретился с мобилизованными

«Среди них студент и многодетные отцы. По каждому случаю проведут проверку. Ребята отправятся домой», — отметил он.

Кроме того, по его словам, многие просят помочь узаконить отношения с гражданскими супругами. Сегодня, 26 сентября, во все подразделения выехали представители ЗАГС.

Как сообщало ИА REGNUM, обязательный срок пребывания в зоне проведения специальной военной операции не определён и зависит от сложившейся обстановки и стоящих перед подразделениями задач.