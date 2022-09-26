Владивосток, , 09:26 — REGNUM Рыбопромышленники Приморья уже выловили более 20 тыс. тонн иваси — плавбазы изготавливают продукцию из свежепойманной сардины непосредственно в районе промысла, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

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На промысле иваси в Южно-Курильской зоне работают восемь судов приморских предприятий, в том числе три плавбазы.

С начала путины добыто 23 тыс. тонн иваси. Хорошая промысловая обстановка позволяет сейчас вылавливать по 700 тонн этой сардины в сутки.

Промысел сардины иваси продлится до конца ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине предприниматели инициировали сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Рыбопромышленники предоставили 5 тонн свежей горбуши.