Рыбаки Приморья за сутки добывают по 700 тонн иваси
Владивосток, 26 сентября, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Рыбопромышленники Приморья уже выловили более 20 тыс. тонн иваси — плавбазы изготавливают продукцию из свежепойманной сардины непосредственно в районе промысла, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.
Читайте также: Рыбопромышленники Сахалина произвели консервы для Донбасса
На промысле иваси в Южно-Курильской зоне работают восемь судов приморских предприятий, в том числе три плавбазы.
С начала путины добыто 23 тыс. тонн иваси. Хорошая промысловая обстановка позволяет сейчас вылавливать по 700 тонн этой сардины в сутки.
Промысел сардины иваси продлится до конца ноября.
Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине предприниматели инициировали сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Рыбопромышленники предоставили 5 тонн свежей горбуши.