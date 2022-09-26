Донецк, 26 сентября, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Киевские войска совершили обстрел Киевского района и Калининского районов Донецка. Об этом 26 сентября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

В 8:40 нанесён удар с позиций в Орловке. По Калининскому и Киевскому районам выпущено четыре снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, Куйбышевский и Киевский районы Донецка обстреляны ВСУ.